الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة يبدأ في توزيع علاج السكري

أفاد المسؤول الاعلامي بجهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة هاني العريبي لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” أن الجهاز قد بدء في توزيع علاج الانسولين الخاص بمرضى السكري نوع basaglar100ml الذي وصل مخازن الجهاز .

العريبي اوضح ان الشحنة توزع كالتالي كمية مخصصة لفرع بنغازي وهي تغطي من السدرة غربآ وحتي المرج شرقآ والواحات والكفرة جنوبآ وكمية مخصصة لفرع الجبل الأخضر وتغطي من الساحل وحتي القبة و من القبة وحتي امساعد و فرع البطنان و كمية مخصصة للمنطقة الغربية المتواصلة مع ادارة جهاز الامدادا لطبي بالحكومة الليبية المؤقة

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