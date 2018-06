مصادرنا: إعلان قيمة الضريبة علي مبيعات «المركزي» قريبًا

المتوسط:

أكد مصدر مسئول، أنه سيتم الاتفاق من قبل الجهات المعنية علي فرض ضريبة بيع علي مبيعات مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الثلاثاء، أنه لم يعلن حتى الأن قيمة الضريبة ولكن يتوقع إعلانها في الساعات المقبلة.

ويذكر أن أن المجلس الرئاسي سيجتمع مع مصرف ليبيا المركزي، خلال الأسبوع الجاري، لاعتماد الترتيبات المالية والموازنة الاستيرادية لعام 2018.

وبحسب مصدر محلي لصحيفة المتوسط، أول أمس الأحد، فأن الاجتماع سيعقد في ‏تونس بحضور ديوان المحاسبة وبعض الجهات الدولية.

وكان قد أكد مسئول بمصرف ليبيا المركزي، فس الشهر الماضي، إن المصرف يبحث بالتعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فرض رسوم بنسبة تصل إلى 200% على بيع الدولار من جانب المصارف التجارية للعملاء، في ظل وجود صعوبات في تعديل سعر الصرف في الوقت الحالي.

وأوضح المسئول، في تصريحات صحفية، أن الرسوم المقترحة سترفع سعر الدولار إلى ما يتراوح بين 3.5 و3.6 دنانير، بينما يبلغ السعر الرسمي نحو 1.33 دينار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مع رفع القيود المفروضة من قبل المصرف المركزي على بيع العملة الصعبة منذ عام 2015، في ظل أزمة السيولة التي تعانيها البلاد مع تراجع موارد النقد الأجنبي.

وتأتي محاولات المصرف المركزي لفرض رسوم على الدولار عبر المصارف، في وقت كشف فيه ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا، عن 44 شركة محلية وأشخاص متورطين في تهريب العملة عبر الاعتمادات المستندية المتحصل عليها بالسعر الرسمي، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تسببت في ضرر كبير لاقتصاد الدولة واستقرارها.

