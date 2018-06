مصرف الوحدة يعلن موعد توزيع السيولة بالمنطقة الشرقية

المتوسط:

أعلن مصرف الوحدة، موعد توزيع السيولة على فروع المنطقة الشرقية، موضحًا نأ أبواب كافة الفروع مفتوحة اعتباراً من اليوم الثلاثاء المقبل.

ونشر المصرف، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، جداول توضح توزيع الحصة المسلمة للإدارة العامة لمصرف الوحدة الخاصة بفروع المنطقة الشرقية من السيولة النقدية عن شهر يونيو 2018م و ذلك وفقاً لتوزيع السيولة المقررة من مصرف ليبيا المركزي البيضاء.

وكانت فروع مصرف الوحدة قد حددت في أوائل الشهر الكريم قيمة السيولة النقدية ب450 دينار لكل حساب جاري.

