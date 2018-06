المتوسط:

انتشل الهلال الأحمر، أمس الاثنين، رفاة جثة مدفونة بالقرب من ساحل مدينة سرت مقيدة وموضوعة بكيس بلاستيكي، ويرتدي الشخص قبل وفاته زيا برتقاليا.

وأوضح الهلال الأحمر، عبر صفحتة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تم انتشال الرفاة بحضور البحث الجنائي، وقوة حماية وتأمين سرت، والهندسة العسكرية.

وأضاف أنه يشتبه في أن تكون الجثة لأحد سجمء داعش فالتنظيم الإرهابي قد أعتاد على إلباس الزي المذكور أعلاه للأشخاص الذين ينوي إعدامهم.

The post «الهلال الأحمر» ينتشل رفاة جثة بسرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية