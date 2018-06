الغرفة الأمنية بأوباري تضبط سيارات نفط مسروقة

المتوسط:

تمكنت الغرفة الأمنية لمكون الطوارق ببلدية أوباري، من ضبط عددا من سيارات شركات نفط مسروقة وآخرى تعود لمواطنين.

ومن جانبه، أوضح مساعد آمر الغرفة، بكر يونس، أنه تم ضبط هذه السيارات في الصحراء المتاخمة لمنطقة حي المشروع.

وأضاف “يونس”، أنه يمكن لأصحاب هذه الممتلكات استلامها بعد التحقق من ملكيتها عن طريق تقديم أوراق تثبت تطابق كتيب السيارة.

وطالب أعضاء الغرفة في بيان أصدروه، جميع المواطنين في المدينة برفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين على القانون ومساعدة الجهات الأمنية في بسط الأمن والقبض على المجرمين.

