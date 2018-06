المتوسط:

نظم أهالي مدينة غات بالمشاركة مع المجلس الاجتماعي، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الوقود والمحروقات.

وطالب المحتجون، خلال الوقفة، بتوفير الوقود والمحروقات في المدينة التي تعاني من نقص منذ أكثر من سبعة أشهر.

ويشار إلى أنه يشهد السوق الموازية ارتفاعا في الأسعار تتراوح بين دينارين إلى ثلاثة دنانير للتر الواحد من البنزين.

