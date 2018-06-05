بلدي تاورغاء ببنغازي يرفض مسودة ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء

أكد المجلس البلدي تاورغاء في بنغازي، رفضه لما جاء في مسودة ميثاق الصلح بين مدينتي تاورغاء ومصراتة.

وقال المجلس في بيانه، إنه كان يتطلع في تنفيذ قرار عودة أهالي تاورغاء الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المقرر في الأول من فبراير الماضي.

وأضاف البيان، أن “بموجب قرار السراج تقاطر أهالي تاورغاء من كل مناطق ليبيا نحو مدينتهم، حيث تصدت لهم عصابات مسلحة منعتهم من العودة إلى مدينتهم، وخرجوا عليهم حكماء وشيوخ مصراتة بشروط ما أنزل الله بها من سلطان وفشلت كل المساعي الرامية إلى عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم”.

وكانت مدينة مصراتة قد احتضنت مساء الأحد الماضي، مراسم توقيع ميثاق صلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، بحضور ممثلين عن المدينتين، من أجل عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم، ولاقي هذا التوقيع ترحيبا محليا واسعا.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد أعلن في ديسمبر الماضي أن مطلع فبراير 2018 هو موعد عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم بناء على الاتفاق المبرم بين ممثلي مصراتة وتاورغاء، ولكن بعض الكتائب من مصراتة منعتهم من العودة في الموعد المحدد.

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