الأعلى للدولة يبارك توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء

بارك المجلس الأعلى للدولة، توقيع ميثاق الصلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، أمس الأحد، من أجل عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وقدّم المجلس، في بيانه اليوم الإثنين، بأطيب التهاني والتبريكات لأهالي مصراتة وتاورغاء بمناسبة التوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية وإعلان البدء في عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم آمنين.

وثمن المجلس في بيانه اليوم الإثنين، الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الميثاق، شاكرا المساهمين والحضور، ويدعو مؤسسات الدولة لتكثيف الجهود في العمل على توفير كافة المتطلبات الحياتية لسكان مدينة تاورغاء.

وأكد المجلس الأعلى للدولة، على أن المصالحة الوطنية هي الخطوة الأولى في سيرة بناء الدولة، آملين أن تكون نواة لمصالحة وطنية شاملة ترد الحقوق إلى أهلها وتضمن عودة جميع النازحين والمهجرين إلى مدنهم، بحسب البيان.

وكانت مدينة مصراتة قد احتضنت مساء أمس الأحد، مراسم توقيع ميثاق صلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، بحضور ممثلين عن المدينتين، من أجل عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد أعلن في ديسمبر الماضي أن مطلع فبراير 2018 هو موعد عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم بناء على الاتفاق المبرم بين ممثلي مصراتة وتاورغاء، ولكن بعض الكتائب من مصراتة منعتهم من العودة في الموعد المحدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر