«السراج» وولي العهد السعودي يبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء أمس الإثنين، ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالقصر الاميري بمدينة جدة.

وبحث اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحضر الاجتماععلى الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

وعن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني والمستشار الاعلامي حسن الهوني والقائم باعمل السفارة الليبية في المملكة خيري العالم.

ومن جانبه، رحب سمو ولي العهد السعودي في بداية الاجتماع بالرئيس السراج، مؤكداً على عُمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وليبيا، موضحاً أن المملكة تدعم كل الجهود لدعم الاستقرار في ليبيا.

وأكد ولى العهد، أن المملكة مستعدة للعب دور لدعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، موضحًا أن استقرار ليبيا سينعكس ايجابياً على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة ويشجع على فتح آفاق التعاون المشترك.

من جانبه ، أكد السراج، على العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية، واستعرض سيادته تطورات ومستجدات الوضع السياسي منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات وصولاً إلى لقاء باريس وما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام.

وأوضح رئيس المجلس، أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو قيام دولة مدنية ديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا الخيار يحتاج إلى دعم اقليمي ودولي وأن تسد الطرق امام محاولات العرقلة، ورحب السيد الرئيس بدعم المملكة العربية السعودية ومبادراتها في هذا الاتجاه.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على العمل المشترك لتدارك ما ضاع من فرص للبناء والتنمية، كما تم الاتفاق على العمل من خلال لجان مشتركة لتفعيل التعاون في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

