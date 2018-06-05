رويترز تنقل عن شهود عيان دخول قوّات حفتر لأحياء من مدينة درنة

نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن قوات عملية الكرامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، دخلت عدة أحياء في درنة أمس الاثنين بعد تكثيف حملة عسكرية لمواجهة قوة حماية درنة المتواجدة في المدينة الواقعة في شرق البلاد.

وقال أمر غرفة عمليات المختار التابعة لقوات الكرامة سالم الرفادي لرويترز، إن قوّاتهم دخلت درنة من الطرق الساحلية الشرقية والغربية وسيطرت على منطقتي شيحا وباب طبرق وأصبحت على مسافة كيلومتر واحد من الميناء.

جاء ذلك في أعقاب قصف عنيف وضربات جوية في الأسابيع الماضية في حين شنت قوات حفتر المتمركزة في شرق البلاد حملة برية حول درنة.

وتطوق قوّات الكرامة منذ وقت طويل المدينة البالغ تعدادها 125 ألف نسمة وهي الأخيرة في شرق ليبيا الواقعة خارج نطاق سيطرته.

وتسيطر على درنة قوة حماية درنة، بعد إعلان حل مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وهي تحالف من قوّات مناهضة لمشروع خليفة حفتر.

ويقول قائد عملية الكرامة خليفة حفتر إن قوّاته تقاتل لتحرير مدينة درنة ممن يصفهم بالتنظيمات الإرهابية في درنة التي تبعد نحو 266 كيلومترا عن الحدود مع مصر.

وتتهم قوة حماية درنة ومؤسسات مدنية داخل مدينة درنة بجعل المدينة رهينة لحرب مدن لتعزيز سلطته بعد تدمير أجزاء من بنغازي في حملة عسكرية أطلقها قبل سنوات للسيطرة على المدينة.

وفي كلمة نقلتها قنوات موالية عملية الكرامة أعلن خليفة حفتر عن انطلاق المرحلة الثانية للسيطرة على مدينة درنة.

وتصاعد القتال في درنة مرة أخرى الأسبوع الماضي وشمل مناطق مكتظة بالسكان.

وأدى الاشتباكات إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا بينهم طفلان منذ 16 مايو أيار. وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن من بينهم سبعة أشخاص قتلوا في تفجير عندما كانوا يحاولون مغادرة درنة في 30 مايو أيار.

يشار إلى أن التصعيد العسكري الأخير لقوّات عملية الكرامة على مدينة درنة يأتي على أعقاب محادثات رفيعة المستوى في باريس الأسبوع الماضي استهدفت إيجاد وسيلة لإنهاء الاضطرابات في ليبيا وإجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول.

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