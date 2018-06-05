بالصور… محمد بن سلمان يستقبل فائز السراج في جدة

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يبحثان خلال لقائهما في جدة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.https://t.co/ltl31yMLmz#واس pic.twitter.com/ma9oqDRsih — واس (@spagov) June 5, 2018

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضر من الجانب الليبي وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.