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بالصور… محمد بن سلمان يستقبل فائز السراج في جدة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضر من الجانب الليبي وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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