افتتاح وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب بمنطقة باطن الجبل

أفتتحت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، التابعة لجهاز المباحث العامة برئاسة الوزراء، مساء أمس الاثنين، وحدة تحري وقبض جديدة بمدينة تيجي.

وأوضحت إدارة مكافحة الإرهاب، أن الهدف من وحدة التحري والقبض المساهمة في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يرهب المواطنين من سرقة ونهب وخطف.

وحضر الافتتاح كلا من رئيس المجلس الأعلى للقبيلة محمد القشاط وعدد من أعيان القبيلة و رئيس مركز شرطة تيجي ملازم أكرم الواعر وعدد من ضباط صف الوحدة.

