«السراج» وبن سلمان يبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء أمس الإثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمدينة جدة.

وبحث اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ورحب ولي العهد السعودي في بداية الاجتماع بالرئيس السراج، مؤكداً على عُمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وليبيا، موضحاً أن المملكة تدعم كل الجهود لدعم الاستقرار في ليبيا.

وأكد ولى العهد، أن المملكة مستعدة للعب دور لدعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، موضحًا أن استقرار ليبيا سينعكس ايجابياً على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة ويشجع على فتح آفاق التعاون المشترك.

من جانبه ، أكد السراج، على العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية، واستعرض تطورات ومستجدات الوضع السياسي منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات وصولاً إلى لقاء باريس وما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام.

وأوضح رئيس المجلس، أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو قيام دولة مدنية ديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا الخيار يحتاج إلى دعم اقليمي ودولي وأن تسد الطرق امام محاولات العرقلة، ورحب الرئيس بدعم المملكة العربية السعودية ومبادراتها في هذا الاتجاه.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على العمل المشترك لتدارك ما ضاع من فرص للبناء والتنمية، كما تم الاتفاق على العمل من خلال لجان مشتركة لتفعيل التعاون في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

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