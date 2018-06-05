ثانوية شاملة “في 2020”

شكل وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل لجنة فنيّة لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي تتولى دراسة مقترح إلغاء شعبتي العلمي والأدبي وتستبدل بهما نظام الثانوية الشاملة.

وجاء في القرار الذي أصدره عبدالجليل ونشر على حساب الوزارة على موقع فيس بوك الاثنين، أن اللجنة ستركز في دراستها على أن تكون الدراسة في المرحلة الثانوية موحدة لجميع الطلبة.

وذكر القرار أن لدى اللجنة مدة شهرين لتقديم مقترح شامل يشمل تأليف المناهج والمقررات والخطة الدراسية، وفي حالة إقراره سيعتمد مع بداية العام الدراسي 2020 و2021 في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن التعليم الثانوي في ليبيا كان يعتمد على قسمين علمي وأدبي يختاره الطالب في السنة الثانية من التعليم الثانوي ليحدد قدراته وميولاتها المستقبلية في التعليم الجامعي.

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