فيديو..نجاة جنود طارق بن زياد واللواء 106 من انفجار لغم أرضي زرعته الجماعات الإرهابية

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، فيديو يوضح نجاة عدد من جنود كتيبة طارق بن زياد واللواء 106 من انفجار لغم أرضي زرعته الجماعات الإرهابية أثناء تقدم القوات في مدينة درنة وتمشيط مدخلها.

وكانت القوات المسلحة الليبية، قد بدأت صباح أمس الدخول إلى مدينة درنة بعدما أحكمت السيطرة على محاورها الرئيسية.

الجيش يدخل درنة والأهالى تستقبله بالزغاريد

دخلت صباح اليوم القوات المسلحة الليبية، مدينة درنة، وقد استقبلتها الأهالي بفرحة عارمة، وسط زغاريد النساء وأغاني المواطنين التي تعبر عن شكرهم للقوات لتخليصهم من الجماعات المتطرفة بالمدينة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر فرحة الأهالي خلال دخول آليات القوات المسلحة للمدينة، والتحام رجال الجيش بالأهالي الفرحين والمهللين لهم لتخليصهم من قبضة الجماعات الإرهابية.

وتواصل القوات المسلحة العربية الليبية حربها باستخدام المدفعية الثقيلة ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في العمارات الكورية بالمدخل الغربي من المدينة، وذلك ضمن عمليات تحرير المدينة من أيدي الجماعات الإرهابية.

الساحل الشرقي

وقد سيطرت القوات المسلحة الليبية اليوم، على الساحل الشرقي في درنه، عقب اشتباكات مع مجاهدى شورى درنة الإرهابي في حى الـ100 ومنطقة عين بنت، في محاولة من الإرهابين لإعاقة تقدم القوات المسلحة.

ميناء درنة

ويشن الجيش الليبي هجوما عنيفا على الجماعات الإرهابية المسلحة في ميناء درنة لتحريره

باب طبرق

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن القوات المسلحة تتوغل الآن داخل باب طبرق في درنة، ويأتي ذلك بعد أن سيطر الجيش على الساحل الشرقي بالمدينة، عقب اشتباكات مع مجاهدي درنة الإرهابي الذى حاول إعاقة تقدمه.

سرية البركان

في سياق متصل، أعلنت سرية البركان في طبرق التابعة لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، عن تلقيها أوامر بإعلان حالة النفير وتأمين الأحياء والمنشأت الخاصة والعامة.

