بالفيديو | بعد إشتباكات .. قوات الجيش تقتحم مقر ومنزل القيادي سفيان بن قمو فى درنة

ليبيا – سيطرات قوات الجيش على حي السيدة خديجة غربي مدينة درنة المعروف باسم ” حي لميس ” وداهمت عدداً من المقار والمنازل المستخدمة كمآوي لقادة الجماعات الارهابية .

ومن بين المنازل والمقار التي تمت مداهمتها منزل الارهابي ، القيادي بتنظيم القاعدة سفيان بن قمو المعروف بـ ” القومة ” والقاطن بذات الحي وذلك بعد مقاومة لعدة ايام فيما يعرف المنزل بانه كان بمثابة غرفة عمليات واجتماعات مستمرة بين قادة الارهاب فى المدينة.

وبينت لقطات تحصلت عليها صحيفة المرصد اليوم الثلاثاء وجود أثار إشتباكات عنيفة دارت فى محيط المنزل إثر مقاومة يعتقد بأنها كانت من قبل بن قمو ومن معه قبل ان ينسحبوا وتسيطر عليه قوات الجيش .

ويعد بن قمو السجين السابق فى سجن أبوسليم من أهم عناصر الجماعات الارهابية التي نشطت فى درنة طيلة السنوات الماضية وكان قد انخرط فى عدة انشطة منها تأسيس نواة تنظيم انصار الشريعة المصنف كجماعة ارهابية دولية وفق قرارات مجلس الامن بالخصوص .

كما سيطرت قوات الجيش على عدة نقاط ومناطق اخرى فيما لازالت الاشتباكات دائرة على اشدها منذ الساعات الاولى لليوم الثلاثاء فى شارع البحر وسط مدينة درنة .

وسيطرت قوات الجيش الاثنين على حي الساحل الشرقي وحي الـ 400 شرقاً وعلى المحطة البخارية و حي السيدة خديجة غرباً ولازالت تتقدم مع تمشيطها لهذه المناطق من الالغام الارضية التي تركها عناصر مايسمى مجلس شورى المجاهدين .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية