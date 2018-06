قصة تحرير 74 مهاجرا غير شرعي من عصابات الإتجار بالبشر

المتوسط:

قال الرائد رمزي رمضان الحاسي رئيس جهاز الهجرة الغير شرعية شحات، إن الجهاز يعاني من كثرة تدفق المهاجرين عن طريق الصحراء، حيث تم ضبط مجموعة كبيرة من قبل الكتيبة 240 مشاة بعد تحريرهم من قبل بعض العصابات الإجرامية وتجار البشر الذي كانوا يحتجزونهم.

وأضاف الحاسي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن بعض المهجرين قد تعرضوا للتعذيب والسطو من قبل تلك العصابات، وظلوا لأيام عديدة بلا طعام، وبعد تحريرهم وتسليمهم لجهاز الهجرة الغير شرعية شحات تم خضوعهم لعدة فحوصات طبيه وعددهم 74 مهاجرا غير شرعية من الجنسيات الارتيرية والسودانية وايضا التشادية.

