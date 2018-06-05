بالفيديو | العثور على مخزن ” جلابيات ناسفة ” بمنزل أحد قادة شورى مجاهدي درنة

ليبيا – عثرت قوات الجيش ، صباح اليوم الثلاثاء ، على مخزن فى منزل أحد قادة الجماعات الارهابية فى درنة يحوي عدداً من الاحزمة الناسفة المعدة للتفجير .

وبحسب مقطع تحصلت عليه صحيفة المرصد ، فقد بينت لللقطات العثور على الاحزمة مثبتة داخل زي يشبه الثوب العربي ” الجلابية ” حيث يوضع الحزام فى جيب كبير تتم حياكته فى الجزء العلوي الامامي من اللباس .

ويشتهر عناصر انصار الشريعة المنضوين تحت مايسمى مجلس شورى درنة ، ومن قبلهم تنظيم داعش ، بتفصيل هذه ” الجلابيات ” التي تشبه ايضاً الثوب او القميص الافغاني من حيث اللون وطريقة خياطتها .

وفى وقت سابق ، سيطرت قوات الجيش على حي السيدة خديجة غربي مدينة درنة المعروف باسم ” حي لميس ” وداهمت عدداً من المقار والمنازل المستخدمة كمآوي لقادة الجماعات الارهابية .

ومن بين المنازل والمقار التي تمت مداهمتها منزل الارهابي ، القيادي بتنظيم القاعدة سفيان بن قمو المعروف بـ ” القومة ” والقاطن بذات الحي وذلك بعد مقاومة لعدة ايام فيما يعرف المنزل بانه كان بمثابة غرفة عمليات واجتماعات مستمرة بين قادة الارهاب فى المدينة.

وبينت لقطات تحصلت عليها صحيفة المرصد الثلاثاء ايضاً وجود أثار إشتباكات عنيفة دارت فى محيط المنزل إثر مقاومة يعتقد بأنها كانت من قبل بن قمو ومن معه قبل ان ينسحبوا وتسيطر عليه قوات الجيش .

ويعد بن قمو السجين السابق فى سجن أبوسليم من أهم عناصر الجماعات الارهابية التي نشطت فى درنة طيلة السنوات الماضية وكان قد انخرط فى عدة انشطة منها تأسيس نواة تنظيم انصار الشريعة المصنف كجماعة ارهابية دولية وفق قرارات مجلس الامن بالخصوص .

كما سيطرت قوات الجيش على عدة نقاط ومناطق اخرى فيما لازالت الاشتباكات دائرة على اشدها منذ الساعات الاولى لليوم الثلاثاء فى شارع البحر وسط مدينة درنة .

وسيطرت قوات الجيش الاثنين على حي الساحل الشرقي وحي الـ 400 شرقاً وعلى المحطة البخارية و حي السيدة خديجة غرباً ولازالت تتقدم مع تمشيطها لهذه المناطق من الالغام الارضية التي تركها عناصر مايسمى مجلس شورى المجاهدين .

وفى سياق متصل اكدت مصادر عسكرية تسليم عشرات العناصر التابيعين لشورى درنة انفسهم لقوات الجيش وفيما اعلنت غرفة عمليات الكرامة سيطرة الجيش على 75 % من المدينة ، دعية بقية الارهابيين الى الاقتداء وتجنيب انفسهم الموت والمدينة الدمار .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية