وزير المهجرين يكشف لبوابة إفريقيا ترتيبات عودة نازحو تاورغاء لمدينتهم

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة انه يجري التجهيز لعودة سلمية آمنة لأهالي تاورغاء لمدينتهم بالتنسيق مع المجلس المحلي تاورغاء من خلال ممارسته لمهامه من داخل المدينة وبالتنسيق مع المنطقة العسكرية الوسطي ومديرية الأمن.

وقال جلاله في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية إن هذه الترتيبات تهدف لجل “العودة منظمة وفق إمكانياتهم وتحديد الأماكن الخالية من العوائق ودخول مؤسسات الدولة الخدمية المختلفة لانجاز أعمالها مثل الشركة العامة للكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من المؤسسات الخدمية العامة والخاصة”.

وقدم جلاله الشكر لكل من ساهم في الوصول الي “تحقيق هذا الهدف النبيل بعودة أهالي تاورغاء لمدينتهم” معربا عن أمله “في أن تكون هذه المصالحة بادرة خير ونموذج يقتدي به في جميع مناطق ليبيا التي طالها النزوح والتهجير بعودة آمنة علي أسس التآخي والمحبة والألفة والتصالح والعدالة الاجتماعية بين الجميع للمساهمة في البناء والتنمية الشاملة من أجل الوطن والمواطن والاستقرار والأمن والأمان للبلاد وبين العباد”.

وختم جلاله بالقول “الوطن للجميع وبالجميع في دولة المؤسسات والقانون على أسس الشريعة الإسلامية السمحاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية