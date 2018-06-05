الأعلى للدولة يبارك توقيع ميثاق مصراتة تاورغاء

بارك المجلس الأعلى للدولة توقيع ميثاق المصالحة بين أهالي مصراتة وتاورغاء، وإعلان بدء عودة أهالي تاورغاء الى ديارهم.

وأكد المجلس، في بيان على صفحته الرسمية الاثنين، أن المصالحة الوطنية هي الخطوة الأولى في مسيرة الدولة، معربين عن أملهم أن تكون نواة المصالحة شاملة، وترد الحقوق الى أهلها وتضمن عودة جميع النازحين والمهجرين إلى مدنهم.

ودعا المجلس مؤسسات الدولة لتكثيف الجهود والعمل على توفير كافة المتطلبات الحياتية لسكان مدينة تاورغاء، مثمنا كافة الجهود التي بذلت للوصول الى هذا الميثاق.

يذكر أن مدينتي تاورغاء ومصراتة وقعتا، الأحد، ميثاق تعايش سلمي بين المدينتين يسمح لأهالي تاورغاء بالعودة إلى مدينتهم بعد سبع سنوات من التهجير.

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