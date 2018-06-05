تحرير مهاجرين غير شرعيين وتسليمهم لجهاز الهجرة غير الشرعية شحات

أخبار ليبيا24

كشف رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية شحات الرائد رمزي رمضان الحاسي أنه تم تحرير 74 مهاجر من الهجرة غير شرعية بعد حجزهم من قبل العصابات الإجرامية.

وأضاف الحاسي أنه تم ضبط المهاجرين وهم من الجنسيات الأريتيرية والسودانية وأيضا التشادية من قبل الكتيبة 240 مشاة بعد تحريرهم من العصابات الإجرامية وتجار البشر الذي كانو يحتجزونهم.

وأشار رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية شحات إلى أن بعض المهجرين تعرضوا للتعذيب والسطو من قبل تلك العصابات وبقوا لأيام عديدة دون طعام.

وأوضح الحاسي أنه بعد تحريرهم وتسليمهم لجهاز الهجرة غير الشرعية شحات تم خضوعهم لعدة فحوصات طبية، لافتا إلى أن الجهاز يعاني من كثرة تدفق المهاجرين عن طريق الصحراء.

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