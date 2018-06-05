اجتماع تقابلي بين جامعة عمر المختار ووزارتي التعليم والصحة بالمؤقتة

العنوان-البيضاء عقدالإثنين بقاعة الاجتماعات الرئيــسية بجامــعة عمر المختار اجتماع تقابلي ضم الدكـــتور/ فوزي عبدالرحـــيم بومريز وزير التعليم والدكــتور/ عبد المطلوب أحمد بوفروة رئيس جامعة عمر المختارو الدكتور / سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة والاستاذ/ سليمان محمد بوحويش الكاتب العام للجامعة والدكتور/ محمد التريكي مدير مستشفى البيضاء التعليمي و عمداء الكليات الطبية بالجامعة وعدد من …
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صحيفة العنوان الليبية
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