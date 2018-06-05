جنائي بنغازي يضبط شخصين يتاجران بالمخدرات

أخبار ليبيا24

أسفرت تحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي عن ورود معلومة تدل عن وجود شخصين يتاجران بمادة الحشيش والحبوبة المهلوسة في منطقة الوحيشي.

وذكر مكتب الإعلام في الإدارة أنه عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية الضبط بالتنسيق مع الجهات المختصة وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة مكان بيع المخدرات المتحري عنهما.

وأضاف المكتب أنه تم ضبط الشخصين وعثر معهما على كمية من مادة الحشيش وكمية كبيرة من حبوب الهلوسة وعدد 2 رمانة وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط اعترفا بقيامهما ببيع تلك المضبوطات بقصد التربح منها.

وأكد مكتب الإعلام في الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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