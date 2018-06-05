هل طلب السراج من ولي العهد السعودية وقف دعم مداخلة ليبيا؟

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته إلى السعودية أمس الإثنين، مستجدات الوضع في ليبيا، وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتوقعت مصادر مقربة من السراج، تقديم طلبا للسعودية حتى ترفع الدعم “غير المحدود” للتيار المدخلي السلفي التابع لسلطات الرياض.

وأشارت المصادر إلى احتمال تقديم رفع مسألة التيار المدخلي السلفي إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب ما يشكلونه من خطر على الحريات العامة وحقوق الناس.

هذا واستعرض السراج، خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الأميري بمدينة جدة، تطورات ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات إلى اتفاق باريس الأخير حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأكد السراج، على العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية، موضحاً أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو قيام دولة مدنية ديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا الخيار يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي وسد الطرق أمام محاولات العرقلة، مرحبا بدعم المملكة العربية السعودية ومبادراتها في هذا الاتجاه.

وبعد ترحيب ولي العهد السعودي في بداية الاجتماع برئيس المجلس الرئاسي، أكد محمد بن سلمان على عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وليبيا، مجددا دعم بلاد لكل الجهود لدعم الاستقرار في ليبيا.

وأشار سلمان، إلى أن بلاده مستعدة للعب دور لدعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، مؤكدا على أن استقرار ليبيا سينعكس ايجابياً على دول الجوار الليبي وكامل المنطقة، وسيشجع على فتح آفاق التعاون المشترك.

ووفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع على العمل المشترك لتدارك ما ضاع من فرص للبناء والتنمية، وعلى العمل من خلال لجان مشتركة لتفعيل التعاون في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

وقد حضر الاجتماع من الجانب الليبي وزير الخارجية المفوض محمد سيالة والمستشار السياسي لفائز السراج طاهر السني، والمستشار الإعلامي حسن الهوني، والقائم بأعمال السفارة الليبية في السعودية خيري العالم، بينما حضر من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسكرتير سمو ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد.

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