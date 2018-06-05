الرئاسي يثمن جهود القوات المسلحة في حماية النفط الليبي

ثمّن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري المجهودات التي قامت بها القوات المسلحة الليبية من أجل حماية النفط الليبي وإعادة التحكم في عائداته من طرف المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال المجبري على هامش جلسة الحوار الاقتصادي الليبي المنعقدة بتونس، بحضور ممثلين عن دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، “أشكر بشكل خاص الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، الذي جعل موارد النفط التي تحققت بواسطة المؤسسة الوطنية”، متاحة لكل الليبيين، وهو ما مكن من القيام بمثل “هكذا جلسة وهكذا إصلاح”.

وأضاف المجبري خلال ندوة صحفية اليوم الثالث حضرها أيضا محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أن الاجتماع المنعقد بتونس اليوم هو حصيلة لكل الليبيين بغض النظر عن اختلافاتهم، لأنهم “جميعا يقدّمون المصلة الوطنية العليا على ما سواها”.

يأتي هذا الحوار بالتزامن مع لقاء رئيس المجلس فائز السراج بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، بهدف بحث إمكانيات التعاون ودعم ليبيا للخروج من أزمتها السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية