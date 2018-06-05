الكبير: تم الاتفاق على جملة من الإصلاحات الاقتصادية

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أنه تم اليوم الثلاثاء، الاتفاق على جملة من الإصلاحات الاقتصادية وفق جدول زمني للرفع من المعاناة عن المواطن الليبي.

وأكد الكبير- خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب جلسة الحوار الإقتصادي الليبي في تونس رفقة عدد من نواب المجلس الرئاسي- أن ما تم التوصل إليه من إصلاحات اقتصادية يعدّ أفضل ما يمكن الوصول إليه، تزامنا مع ظروف ليبيا الحالية. من جهته نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تم اتخاذها بفعل ارتفاع إنتاج النفط.

هذا وركز المؤتمر الصحفي على مجموعة من النقاط منها زيادة مخصصات أرباب الأسر السنوية من النقد الأجنبي، وإعادة تفعيل علاوة العائلة، وإصلاح بند المحروقات وإزالة التشوه في أسعار المحروقات، إضافة إلى معالجة التشوه في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية إلى غاية الوصول لتحرير سعر الصرف.

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