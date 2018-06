المتوسط:

قامَ جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة بـ توزيع شحنة طبية من دواء «الأنسولين» على عددٍ من المخازن الطبية المُتفرقة.

وتمَّ توزيع الشحنة الأولى من الدواء على المناطق الممتدة من السدرة غربًا حتى المرج شرقًا والواحات جنوبًا، بينما خُصص باقي الشحنة إلى المخازن الطبية بمناطق الجبل الأخضر.

ولفت جهاز الإمداد الطبي خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه قام بتخصيص جزء من شحنة دواء الأنسولين الجديدة لتوزيعها على المراكز الطبية التي تتواصل مع إدارة الجهاز.

The post «الإمداد الطبي» يُزود مستشفيات الجبل الأخضر بـ شحنة أدوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية