دبرز : درنة تُركت وحيدة تواجه مصيرها مع إنقلاب الكرامة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز على أن ملف درنة ووقف إطلاق النار وحقن الدماء كانت من ضمن الشروط التي طرحها المجلس خلال المفاوضات التي شهدها لقاء باريس الذي عقد مؤخراً.

دبرز أشار خلال تصريح أذيع على قناة”التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه على الرغم من طرح ملف درنة في لقاء باريس الذي يعد “مهزله” بحسب وصفه إلا أنه لم يتم الأخذ به من قبل الأطراف الأخرى لوجود مؤامرة تحاك يدركها الجميع على حد قوله.

وتابع قائلاً:”ما حصل أمس في مصراته من توقيع اتفاق لصلح و لعودة أهالي تاورغاء أنوه على أن كل من وقع على الميثاق هم من أولياء الدم وقعوا على وثيقة صلح و عودة و تسامح بينما الطرف الآخر و هو السفاح حفتر في نواة جيشه كتيبة أولياء الدم هذه الكتيبة شغلها الشاغل هي الثأر و تصفية الخصوم بناء على ولاية الدم”.

عضو مجلس الدولة أبدى أسفه إزاء ماوصفه لترك مدينة درنة مواجهة مصيرها بنفسها، مضيفاً أن حفتر غير معترف به بحسب نصوص الاتفاق السياسي مع العلم أن مجلس الدولة كان من أواخر الاجسام التي إلتحقت بالإتفاق لإعتبارت أخرى ، وذلك بحسب قوله .

وإستطرد حديثه قائلاً:”نحن نشهد انقلاب الكرامة و شرعنه برلمان طبرق كما أن لجنة دفاعهم لا تستطيع الآن في طبرق سؤال أي فصيل أو كتيبة من قوات حفتر“.

المرصد – متابعات

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