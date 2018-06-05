هكذا علق ابوعميد على المصالحة بين تاورغاء ومصراتة

أكد رئيس المجلس الأعلى ورشفانة المبروك ابوعميد، على دعمه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي معاناة أطفال ونساء وشيوخ مدينة تاورغاء. وقال ابوعميد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “بخصوص لقاء المصالحة بين بعض من قيادات مصراتة وتاورغاء والتوقيع على محضر اتفاق لعودة تاورغاء فإنني مع أي اتفاق ينهي معاناة أطفال ونساء وشيوخ تاورغاء ويمكنهم من العودة إلى أرضهم رغم الملاحظات على الاتفاق والشروط الغير منطقية لكن يظل هذا الأمر متروك لأهل تاورغاء في قبول الاتفاق من عدمه”، مؤكدا على ضرورة عدم استغلال الاتفاق في غير الهدف الأساسي له وهو عودة أهالي تاورغاء، واستغلاله لمزيد من الظلم والابتزاز لتسوية ملفات شخصية وسياسية على حساب أهالي تاورغاء.

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