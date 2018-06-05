حكومة الوفاق تعرض مخرجات الحوار الإقتصادي الليبي

عرض النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فتحي المجبري والنائب أحمد معتيق ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني وليامز, خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الثلاثاء بتونس, حضرته “بوابة إفريقيا الإخبارية”, أهم مخرجات الحوار الإقتصادي الليبي المنتظم مؤخرا في تونس.

وقال النائب فتحي المجبري إن ما تمّ التوصلّ إليه خلال جلسات الحوار هو حصيلة عمل كبير شاركت فيه مختلف الشخصيات والمؤسسات الليبية, من بينها البنك المركزي والمجلس الأعلى للدولة. وأكد المجبري أن ما تمّ التوصّل إليه خلال الحوار الإقتصادي هو قرار ليبي ليبي بحت. وأضاف أن مخرجات الحوار سيتمّ عرضها على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمصادقة عليها.

وأوضح المجبري أن أهم مخرجات الحوار الإقتصادي الليبي تتمثّل في إصلاح بند دعم المحروقات وإزالة التشوّهات الموجودة في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية. وشدّد المجبري على أن المخرجات المذكورة هي حصيلة عمل قام به كل الليبيين, وأن رئيس المجلس الرئاسي تابع بنفسه كل جولات الحوار, متوجّها في الأثناء بالشكر للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

أما محافظ البنك المركزي الصديق الكبير, فأشار إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطن الليبي, مؤكدا أن الإصلاحات المذكورة تعتبر الأفضل بالنظر إلى الظروف التي تعيشها ليبيا في الوقت الراهن. ولفت الصدّيق الكبير إلى أن بعض التشوّهات في الإقتصاد الليبي هي موروثة والبعض الاخر منها مكتسب.

وفي سياق متصل, أشارت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني وليامز إلى أن الإصلاحات انفة الذكر, وخاصة منها توحيد المؤسسات المالية, ستمكّن المؤسسات الليبية من الحصول على الدعم اللازم والإرتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين. وأضافت وليامز أن التحدّيات التي تواجهها ليبيا في غاية الصعوبة, إلا أن القيام بالإصلاحات الإقتصادية تبقى خطوة مهمة جدّا لمعالجة الوضع.

وعقّبت بقولها: ” إلتزام القيادتين السياسية والإقتصادية في ليبيا بتفعيل الإصلاحات الإقتصادية بالرغم من التحدّيات الموجودة أمر مشجّع لنا ويمكّن من معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن الليبي”. كما أكدت وليامز أن إصلاح الإقتصاد الليبي يدعم الإستقرار ويمكّن الليبيين من التصويت لصالح القادة الذين يأتمنونهم على موارد البلاد. وشدّدت في السياق ذاته على ضرورة توحيد المؤسسات الإقتصادية والمالية لإحداث التغيير الذي تحتاجه البلاد.

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