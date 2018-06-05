تنتوش : خمسة أسباب يمكن أن تحقق إنتصار آخر للدينار الليبي مقابل الدولار

ليبيا – قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش اليوم الثلاثاء إن انخفاض سعر الدولار امام الدينار أمر متوقع حدوثه منذ فترة،موضحاً بأن السوق الموازية سوق هشة وغير حقيقية لا يعول عليها كثيراً.

وأشار تنتوش إلى أنه خلال العام الحالي تم منح الأسر مخصصات اضافية بقيمة “500 أو1000” دولار مع اجراءات جديدة تمكن من بيعها أو تحويلها بين الحسابات إضافة إلى اعلان المصرف الاستمرار في تنفيذ الموازنة الاستيرادية وامكانية بيع العملة الصعبة بأسعار تنافسية من خلال الصرافة مع قرب انتهاء شهر رمضان إلى جانب تحصل معظم التجار على قيمة المواد المستوردة التي من شأنها تخفض سعر الدولار إلى جانب مضاربات التجار وسياسية العرض والطلب.

رئيس اللجنة المالية بالرلمان ختم تصريحه مشيراً الى ان تحديد موعد للانتخابات و محاولة احياء ملف تغيير المحافظ وما سينتج عن الحوار الاقتصادي الليبي في تونس يوم الغد سيمنح الدينار الليبي فرصة اخرى لتحقيق انتصار آخر ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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