معتيق لبوابة إفريقيا: بالحوار الإقتصادي تجاوزنا الكثير من الإشكاليات

اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معتيق, في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن مخرجات الحوار الإقتصادي هي إعلان تجاوز ليبيا الكثير من المشاكل, ليتمّ قريبا جدا التوصّل إلى حلول بشأنها. وأشار معتيق إلى أن إعتماد مخرجات الحوار الإقتصادي سيكون من طرف المجلس الرئاسي بالشراكة مع المصرف المركزي. وأكد معتيق أن أهم مخرجات الحوار الإقتصادي هي فتح الملّف الأساسي في سعر الصرف والمحروقات. ويأتي التصريح الذي أدلى به النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” على هامش مؤتمر صحفي انعقد, اليوم الثلاثاء 5 جوان 2018, في العاصمة التونسية لعرض مخرجات الحوار الإقتصادي الليبي.

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