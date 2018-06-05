(بالفيديو) المجبري: القائد العام جعل موارد النفط متاحة لكل الليبيين

تونس-العنوان

تقدم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر على جعله لموارد النفط متاحة لكل الليبيين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء على خلفية الاجتماع الثامن للإصلاح الاقتصادي المنعقد في تونس العاصمة برعاية من السفارة الأميركية لدى ليبيا، قال المجبري “أتقدم بالشكر للجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر الذي جعل موارد النفط متاحة لكل الليبيين لكي نتمكن من الجلوس هكذا جلسة ونحدث عن الإصلاح.”

وأكد المجبري خلال المؤتمر الصحفي أن عمليات الإصلاحات وإن تبعها ألم وتكلفة على المواطنين، فإن هناك عددًا من الإجراءات التي أقرت ومن شأنها أن تحافظ على المستوى المعيشي لليبيين.

وأوضح المجبري بأن هذه الإجراءات تأتي في جانبين أساسيين أولهما زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وثانيهما إعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء.

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