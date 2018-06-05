فرنسا: إفطار رمضاني أسبوعي على ضفاف السين لأجل التعايش والتقارب

في هذه الحلقة: جدل في مصر إثر حكم للمحكمة الإدارية العليا بحظر موقع يوتيوب لمدة شهر، والحكومة الأردنية تقترح تعديلا لقانون الجرائم الإلكترونية، والعاصمة الليبية تعاني من التصحر وزحف الرمال، وشباب فرنسيون يقيمون نزهة رمضانية ويلتقون في موعد الإفطار في الهواء الطلق على ضفاف السين بالعاصمة باريس.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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