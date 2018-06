المتوسط:

أفاد مكتب الإعلام والعلاقات العامة بديوان بلدية المنشية بالجميل، بأنه تمَّ حَلحلة بَعض المُختنقات بقطاع الكهرباء، وذلك في إطار متابعة لكافة المختنقات الخدمية التي تُعاني منها البلدية.

وقامت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018، شركة الكهرباء بِالبدء في صيانة الخط الرئيسي المغذي لبعض المناطق البلدية وذلك تحتَ رعاية بلدية المنشية.

