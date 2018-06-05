هل تتجه ليبيا لإصلاح دعم الوقود وأسواق الصرف من خلال التعويم؟

أعلن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، عن اتفاق بين مؤسسات بلاده للقيام بإصلاحات في قطاع دعم الوقود، واستعادة توازن سوق الصرف. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في تونس، إثر انتهاء الجولة الثامنة للحوار الاقتصادي الليبي في تونس، بمشاركة “المجبري”، وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق عمر الكبير.

وأوضح المجبري، أن “الهدف من الإصلاحات هو إزالة التشوه في أسعار المحروقات، وسوق الصرف الأجنبي والقضاء على السوق السوداء”. ولم يشر المسؤول الليبي صراحة إلى تفاصيل الإصلاحات، لكن يُرجح مراقبون خفض الدعم عن الوقود، وخفض سعر صرف العملة المحلية (تعويم) لتقترب من سعر صرف السوق السوداء.

لذلك، أشار المجبري، إلى أن “هذه الإصلاحات لها تكلفة كبيرة على الليبيين.. الإجراءات التصحيحية سيرافقها إجراءات تعويضية للمحافظة على مستوى عيش المواطنين”. و”تتمثل الإجراءات التعويضية، في زيادة مخصصات الأسر من الصرف الأجنبي، إضافة إلى إحداث منحة للأسرة والأبناء”، حسب المجبري.

وتابع: “هذا قرار ليبي محض، وسيتم عرض نتائج الاجتماع على المجلس الرئاسي، للنظر فيه والمصادقة عليه”. من جهته، الصدّيق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اعتبر أن “هذا القرار، الأفضل بالنسبة إلى الظروف التي تعيشها ليبيا الآن”.

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