وزير بلجيكي: سيتفكك الاتحاد الأوروبي إذا لم تحل أزمة اللاجئين

قال وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكين “إذا لم نتمكن من حل أزمة اللاجئين، سيتفكك الاتحاد الأوروبي خلال سنوات”. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع مجلس وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء.

واعتبر فرانكين أن “أوروبا مثل منزل يناقش على مدى 3 سنوات من سيقيم في أي غرفة، إلا أنه لابد علينا أولًا أن نغلق الباب الأمامي والخلفي للمنزل”. قائلًا إن “النقاشات حول اللاجئين في الاتحاد الأوروبي لا تتناول المشاكل الحقيقية”.

ودعا الوزير البلجيكي لتبني النموذج الاسترالي للتعامل مع اللاجئين، قائلًا إنه “يمكن بهذه الطريقة وقف تدفق اللاجئين عبر الطرق غير الشرعية، وفتح الأبواب أمام اللاجئين القادمين بالطرق الشرعية”. كما دعا إلى توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مشابهة للتي تم توقيعها مع تركيا، بحيث يتم إعادة اللاجئين القادمين من ليبيا إلى تونس.

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