المتوسط

تحصلت صحيفة «المتوسط» على أول صورة حصرية لميناء درنةً، بعد سيادة القوات المسلحة عليه.

وكانت مراسل «المتوسط» قد أفاد في وقت سابق تواصل المعارك بين أفراد القوات المسلحة والعناصر الإرهابية في وسط مدينة درنة بعد أن تم السيطرة على الميناء.

يذكر أن حي الصحابة يشهد معارك بين أفراد القوات المسلحة والعناصر الإرهابية، تزامنًا مع تنفيذ سلاح الجو لغارة جوية على نقاط الإرهابيين.

