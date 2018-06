المتوسط

عُقد بمقر منطقة الخليج العسكرية، اجتماعًا برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، الخليج العميد خليفة امراجع، آمر منطقة الخليج العسكرية.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام، بمنطقة الخليج العسكرية، على فيس بوك، أن الاجتماع شمل حضور منسق عام الغرفة العميد عمر الدرسي، وآمر فرع الاستخبارات العسكرية اجدابيا وآمر الكتيبة141، وآمر الكتيبة 21 حرس حدود، وآمر كتيبة حماية النهر، وعميد بلدية اجدابي،ا ومدير منفذ البريقة ومدير مديرية أمن اجدابيا.

هذا ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الأمنية التي تعقدها الغرفة الامنية المشتركة الخليج للوقوف على الأمور الأمنية والعراقيل التي تواجهة الأجهزة الأمنية بمنطقة الخليج وتدارس الخورقات الأمنية ببلديات منطقة الخليج.

يذكر أن تظيم داعش الإرهابي قام بالهجوم على مركز للشرطة ببلدة القنان الواقعة جنوب مدينة اجدابيا بـ 15 كيلو، وقام بحرق المركز والآليات العسكرية ووقوع حالة وفاة واحدة من المارة.

The post آمر منطقة الخليج العسكرية يجتمع مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية