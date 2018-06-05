السفارة الليبية بالقاهرة تعقد اجتماعها لبحث هذه الملفات

عقد بمقر السفارة الليبية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم السفير الليبي محمد عبد العزيز، والملحق الثقافي حسين شفشة، والملحق الاجتماعي صلاح الجويلي، ومندوبي لجنة شؤون المهجرين وأولياء الأمور.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا منها التعليم الاساسي واعتماد قوائم المستهدفين من قرار حكومة الوفاق، حيث طال أجل المدة وتأخرت اللجنة في تقديم القوائم، وفي ذلك طلب السفير من اللجنة متمثلة في الملحق الثقافي والملحق الاجتماعي ومساعد الشؤون القنصلية ضرورة اعتماد كافة القوائم وتقديمها له ليتم تسليم نسخة للمدرسة الليبية ونسخة للجنة شؤون المهجرين وأولياء الأمور مصحوبة بإحالة إلى وزارة التعليم ورئيس حكومة الوفاق خلال هذا الأسبوع، والقوائم تشمل كل طلاب مدارس: النجم الساطع خطوات المستقبل الدارسين بالمدارس المصرية الدارسين بالمدارس العربية.

وتناول الشق الثاني من الاجتماع الدراسة الجامعية ومتابعة مصير القوائم التي تم تسليمها لوزير التعليم وهنا أكد الملحق الثقافي أنه يتابع الموضوع مع الجهات المعنية وأنه توجد موافقة على عدد من المنح الدراسية سيتم تسكين ابناء المهجرين عليها مع مخاطبة الوزارة بالخصوص، حيث سيتم إرسال مندوب عن لجنة أولياء الأمور للتواصل بجهات الاختصاص في ليبيا لحل كافة المعضلات في الجانب التعليمي وتكفل السفير بالمساعدة بمنح تذاكر السفر والتنسيق للمندوب بليبيا لتيسير مهمته، وقد تمت تسمية المندوب فعليا اليوم.

كذلك تطرق الاجتماع إلى موضوع الإقامة والرسوم المفروضة والأمر محل نقاش،كما قدم استفسار عن موضوع مساعدة الأسر المهجرة وموضوع السلات الرمضانية، حيث أكد السفير أن المبلغ سيستقطع من حساب المهجرين وأنه طلب أن تقدم المساعدة عينية على شكل مواد تموين تستفاد منها العائلات، وأكد الملحق الاجتماعي أن قيمة كل سلة 1300 جنيه وأنه لم يتم توزيع السلات لتأخر الصرف وان اول صك مالي سيصدر اليوم، وطلب السفير من لجنة المهجرين اعداد قائمة بالعائلات الاكثر استحقاقا لتستفيد من هذه المساعدات العينية.

هذا وقد كانت لجنة شؤون المهجرين قد أجرت حصر لجميع المهجرين بمصر اطلع عليه السفير، وأشاد بهذه الخطوة والتي حتما ستكون ايجابية في عملية تقديم الخدمة للمهجرين والنازحين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية