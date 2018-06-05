الغرفة الأمنية المشتركة تتدارس الأوضاع بمنطقة الخليج العسكرية

عقدت الغرفة الأمنية المشتركة الخليج اجتماع لها أمس الاثنين برئاسة العميد خليفة امراجع آمر منطقة الخليج العسكرية رئيس الغرفة وذلك لبحث الأوضاع الأمنية على اثر هجوم تنظيم داعش الارهابي على مركز الشرطة بمنطقة قنان .

وضم الاجتماع الاجتماع بمقر منطقة الخليج العسكرية ، معاون مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي المقدم أنس محمد فرج ومنسق عام الغرفة العميد عمر الدرسي وآمر فرع الإستخبارات العسكرية أجدابيا وآمر الكتيبة141 وآمر الكتيبة 21 حرس حدود وآمر كتيبة حماية النهر وعميد بلدية أجدابيا.

ويأتي اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة الخليج لتدارس الاختراقات الأمنية ببلديات بمنطقة الخليج وتذليل العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية بمنطقة الخليج للقيام بعملها على الوجه المطلوب .

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد هاجم في وقت سابق مركز شرطة بمنطقة القنان جنوب أجدابيا واحرق مقر المركز وآليات الشرطة.

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