المتوسط :

ثمن سفير هولندا لدى ليبيا “إيريك ستراتينغ”، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة للسلطات الليبية لضمان أمن و استقرار العاصمة الليبية طرابلس.

و أثني سفير هولندا لدى ليبيا، دعوة برنامج دعم الحكم المحلى و الاستقرار لدى ليبيا للمشاركة في مأدبة الأفطار الرمضاني مع رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية الليبية وممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى و الحكومة المركزية في طرابلس.

The post السفير الهولندى لدى ليبيا يشارك في مأدبة إفطار في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية