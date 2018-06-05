انفوجرافيك يوضح محاصرة الجيش لآخر معاقل الإرهابيين في درنة

أكد مصدر أمني من غرفة عمليات عمر المختار القتالية لتحرير مدينة درنة لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” مواصلة القوات المسلحة في تقدمها وذلك بدخولها ” لشارع البحر” تزامناً مع عصر اليوم الثلاثاء .

وأضاف المصدر بأن المواجهات لا زالت مستمرة مع فلول المجموعات الإرهابية والذين يتحصنون بين منازل المواطنين المدنيين ويتخذون منها دروع لحمايتهم متجهين صوب ما يعرف “بجراول باب طبرق” ، وهو منطقة ذات طبيعة صخرية تتواجد بها بعض الطرق الصغيرة المؤدية لعلو منطقة باب طبرق لكونه الملجأ الأخير لهم ..

يذكر أن القوات المسلحة قد أعلنت عن سيطرتها على محيط ميناء درنة بالكامل ، والهلال الأحمر ، ومحيط مسجد الصحابة

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