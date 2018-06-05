باشاغا يكشف موقفه من اتفاق الصلح بين تاورغاء ومصراتة

قال عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، إن “اتفاق الصلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء يجسد إرادة الليبيين في التصالح ونبذ الإنتقام و الثأر وقناعة الجميع بأن الحرب والكراهية لا تبني وطناً ولا تؤمن مستقبلاً للأجيال القادمة”.

وأكد باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الوفاق والصلح والسلام هو الطريق الوحيد للاستقرار أما الغطرسة والتباهي بقوة السلاح هو في الحقيقة ضيق أفق و عجز إرادة، مشيرا إلى أن القوة تكمن بالتنازل والصفح والعفو في سبيل غدٍ أفضل لكل الليبيين.

كما قال باشاغا: “درس مستفاد للجميع أن قوة السلام أقوى من قوة السلاح والانتقام فالأولى تبني وطناً والأخرى تهدم كل شئ تهدم حتى صاحب القوة، فقوة السلاح تولد الغرور والغرور يخلف الخسران، فالحمد لله الذي أعاد للعقول رشدها ونهاها عن غيها وعبثها، والعاقبة لدولة جامعة لكل الليبيين يعيشون فيها بعدالة ومساواة وهذا لن يكون إلا بالمصالحة “السياسية” التي ترفع من شأن الوطن الذي فقدناه بفعل غرور القوة ووهم الانفراد بالسلطة”.

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