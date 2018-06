بعد 4 سنوات من فقده.. العثور على فيديو «ذبح مهند الترهوني» على يد داعش

المتوسط:

أعلنت عائلة ونيس علي الترهوني من مدينة بنغازي، عن تلقيها واجب العزاء في نجلها الشاب «مهند» الذي فقد منذ 4 سنوات، بعد تأكدها من مقتله ذبحا على يد عناصر من كتيبة البتار الإرهابية التابعة لتنظيم داعش.

وعثرت العائلة على مقطع فيديو داخل هاتف جوال لأحد الإرهابيين القتلى في معركة تحرير مدينة درنة، ظهر فيها نجلها «مهند» خلال جلسة يبدو فيها خضوعه للتحقيق على أيدي عناصر كتيبة البتار الإرهابية، حيث ينتهي تلك المقطع بمشهد ذبح مروع لنجلهم على أيد أحد العناصر الإرهابية.

ويظهر في مقطع الفيديو مهند، الذي اختطف حين كان عمره 16 عاما، من أمام مديرية الأمن مطلع العام 2014، وهو أكبر سنا وتغطي وجهه لحية خفيفة، فيما يبدو أنه تحقيق أخير يُسأل فيه عن مكان سكنه وسبب تركه للدراسة وعن عمله في الاستيقافات.

وينتهي مقطع الفيديو البالغ مدته دقيقة وست ثواني بمشهد أخير ينهي فيه عناصر الكتيبة الإرهابية حياة الشاب «مهند» بصورة وحشية، عبر تصفيته باستخدام سلاح أبيض حاد يفصل به رأسه عن جسده، ثم يظهر رأسه مضرجاً بالدماء.

ويعود تاريخ اختطاف مهند الترهوني إلى ما قبل انطلاق عملية الكرامة في مطلع العام 2014 حيث اختفى من أمام مديرية أمن مدينة بنغازي أثناء اقتحام الجماعات الإرهابية لها، وتمكنها من بسط سيطرتها على منطقة الهواري.

وتعرف كتيبة «البتار» أو «أباة الضيم» على أنها إحدى القوى العسكرية لأنصار الشريعة درنة التي تتمركز داخل المدينة بعد هروبها من جبل تمسكت المطل على درنة والتي تقاتل إلى جانب «مجلس شورى مجاهدي درنة» ضد الجيش.

وأعلن عن تأسيس «كتيبة البتار» في سوريا في أواخر العام 2012 عبر بيان مصور، وجه المتحدث فيه شكرا خاصا إلى جمعيتين خيريتين في ليبيا، هما «جمعية شهداء مصراتة» و «شهداء حمزة»، لدورهما في تمويل الكتيبة ودعمها.

وتركز نشاط الكتيبة بدايةً في ريف اللاذقية، لكنها منذ أن بايعت تنظيم «داعش»، منتصف العام 2013، بدأت تتنقل بين المحافظات بحسب المهمة التي توكل إليها. ولعب مقاتلوها دوراً بارزاً في معارك المنطقة الشرقية بين تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، حيث كان دخولها على خط معركة مركدة منعطفاً على طريق الحسم لمصلحة التنظيم.

وبالرغم أن الكتيبة ذات الامتدادات الإقليمية يهمين عليها الإرهابيون التونسيون فقد برز بها عدد من القادة الليبيين مثل أبو العباس الليبي (عبدالله باطوها) الذي قتل أثناء معركة الشدادي التي خاضها «داعش» ضد «قوات سوريا الديموقراطية»، وذلك نتيجة غارة جوية، وأبو منصور الليبي (عماد الزلطي) الذي يرجح أنه قتل في مدينة درنة.

