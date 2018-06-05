بيان غربي يدعو مسؤولي ليبيا لعدم التبذير

دعا بيان مشترك أصدرته 5 دول كبرى والاتحاد الأوروبي، في ختام الحوار الاقتصادي الليبي المنعقد في تونس، الثلاثاء، جميع القادة والمسؤولين الليبيين لإدارة الموارد العامة بحكمة، وزيادة الشفافية والحد من الاحتيال والتبذير وسوء استخدام السلطة.

وأكد البيان، الذي ألقته القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، نيابة عن بلادها والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية بما فيه البنك المركزي من أجل التنفيذ الفعال للتغير الذي تحتاجه البلاد.

وقال البيان إن صندوق النقد الدولي قلق بشأن وضع الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية تدعم استقرار البلاد وتحسّن حياة الليبيين.

وأضاف أن التحديات التي تواجه ليبيا حاليا في غاية الصعوبة، وذلك يجعل التغييرات الهيكلية ضرورة ملحة أكثر بهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد، ومعالجة المصاعب اليومية التي ما يزال الليبيون يعيشونها.

وحث البيان المؤسسات والمجتمعات المحلية على توحيد الجهود لحماية موارد ليبيا الطبيعية وتوزيع ثروة ليبيا بشكل عادل على المجتمعات المحلية التي لديها مطالب مشروعة للحصول على البنية التحتية والخدمات الأساسية.

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