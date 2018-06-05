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ليبيا تُرحّل 14 مهاجرا مغربيا جوا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّلت ليبيا، اليوم الثلاثاء، 14 مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية المغربية، إلى بلادهم جوا عبر طائرة أقلعت من مطار امعيتيقة الدولي في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، إن المهاجرين كان بينهم 5 نساء، وكانوا جميعا نزلاء لدى مركز الإيواء بطريق السكة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن طائرة المهاجرين ستمر بمطار تونس قرطاج الدولي قبل أن تصل إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في المغرب.

وأشار إلى أن عملية ترحيل المهاجرين غير القانونيين المغاربة ستستمر يوميا بدءا من الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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