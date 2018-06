الصديق الكبير: وضع ليبيا الاقتصادي يتحسن.. ونسعى لرفع المعاناة عن المواطن

المتوسط

وصف الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والمعاناة التي يعانيها المواطن الليبي بالعميقة، التي سعى المصرف لإيجاد حلولا لها على مدى الفترة الماضية.

وقال «الكبير» في كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة جلسة الحوار الاقتصادي الليبي في تونس: «في البداية أود أن أتوجه بالشكر للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، وكذلك وزارة المالية الأمريكية والمجتمع الدولي على الرعاية والدعم فيما يتعلق بالملف الاقتصادي الليبي».

واعتبر محافظ المصرف المركزي الوضع الاقتصادي للبلاد الأفضل وفق الظروف التي تعيشها ليبيا حاليا، قائلا: «نتمنى بالفعل أن نتجاوز هذه المرحلة وأن نتمكن بجملة الإصلاحات أن نرفع المعاناة قدر المستطاع على المواطن الليبي».

واختتم حديثه قائلا: «نحن ساعون جميعاً لإصلاح ما يمكن إصلاحه إن شاء الله وفق الجدول الزمني الموضوع ونحن متفائلون خيراً بنتائج هذه المعالجات».

وعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في العاصمة التونسية بين مصرف ليبيا المركزي وممثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري وأعضاء من ديوان المحاسبة بطرابلس، وذلك تحتَ رعايةٍ أمريكية.

وأعلن نائبُ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، عن التوصل لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير.

وخلصَ «اجتماع تونس»، بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبي المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري، إلى مَجموعةٍ منْ التوصيات أبرزها:

1- رفع الدعم عن المحروقات في مقابل دفع علاوة العائلة والأبناء.

2- زيادة مخصصات أرباب الأسر من 500 دولار إلى 1000 دولار تقريبًا لكل فرد.

3- تغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سوف يكون متاح للكل، والذي ممكن أن يكون ما بين 3.5 الى 4 دينار للدولار الواحد.

