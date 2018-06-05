الشكشاك: ميثاق الصلح مع مصراتة لايختلف عن الإتفاق السابق

ليبيا – قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء إن الحضور المشارك في مراسم التوقيع على ميثاق الصلح بين مدينتي مصراتة و تاورغاء كان له تأثير إيجابي على الميثاق.

الشكشاك ثمّن خلال تصريح عبر برنامج”كلمة خير”الذي يذاع على قناة”ليبيا الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد جهود أهالي مصراتة التي بذلت للتوصل لهذا الإتفاق وترحيبهم بعودة أهالي تاورغاء لمدينتهم.

وأكد على أن ميثاق الصلح الموقع عليه لا يختلف عن الإتفاق السابق فهو إتفاق إجتماعي يمنح الطمأنينة لليبيين جميعاً، لافتاً إلى أن الجانبين من مصراتة و تاورغاء قاموا بعملهم كفريق واحد من أجل تقريب وجهات النظر فيما بينهم ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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