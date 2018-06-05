مدير أمن بنغازي يكلف البرغثي برئاسة قسم البوابات الإلكترونية

ليبيا – كلف مدير أمن بنغازي ومدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي أمس الإثنين المقدم حمد البرغثي برئاسة قسم البوابات الإلكترونية.

مديرية أمن بنغازي أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الإدارة العامة للبحث الجنائي بمختلف أقسامها تواصل جهودها في تنفيذ قرارات وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن قرار التكليف جاء في ضوء إستراتيجية مديرية أمن بنغازي الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيد قرارات وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة .

كما أشارت المديرية الى حرصها على تعزيز لمبدأ سيادة القانون والتنسيق بين الإدارات الأمنية عبر معاونة الأقسام الإدارية بالمديرية والقسم الإداري بالبوابات الإلكترونية.

المرصد – متابعات

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